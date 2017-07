Billboardy zmizí od dálnic, provozovatelé reklamních ploch se chtějí soudit | E15.cz

Kvůli zákazu zmizí od září od dálnic a silnic I. třídy na tři tisíce billboardů. Provozovatelé poutačů zákaz budou respektovat, řada z nich se ale chce s Českem soudit o ušlý zisk. Na dnešním setkání s novináři to řekl prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas. V Česku je podle odhadů celkem 25 tisíc reklamních poutačů, většina ve městech.

Přestože provozovatelé úplný zákaz poutačů kritizují, ani úplnou benevolenci v povolování reklamních ploch nepovažují za žádoucí. Vedle požadavku na efektivnější dohled a odstraňování načerno umístěných billboardů svaz navrhuje, aby bylo možné umístit jednu reklamní plochu na každých sto metrů silnice. Neexistuje žádná studie, která by prokázala vliv zákazu billboardů na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v zemích, kde byly billboardy zakázány, tvrdí Pavlas.

Na negativním dopadu reklam u rychlostních silnic ale ministerstvo dopravy trvá. "Silnice má být bezpečná, což znamená také s dobrým rozhledem, a ne zaplavená stovkami reklam, které rozptylují pozornost řidičů a náraz do nich je většinou smrtelný. Jde nám o bezpečnost na našich silnicích, argumenty billboardové lobby odmítáme," řekl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Odstraněním billboardů od dálnic se Česko zařadí mezi země, jako jsou Německo, Belgie, Dánsko či Španělsko, dodal.

Zákaz reklamních poutačů v ochranném pásmu u dálnic a silnic I. třídy vyplývá z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012. Ta kvůli obavě z možných sporů s provozovateli venkovní reklamy ponechala pětileté období, po které mohou u českých silnic billboardy zůstat.

Podle Pavlase je ale česká podoba ochranného pásma přísná. U dálnic stanoví zákaz stavby poutačů do vzdálenosti 200 metrů, v okolních evropských zemích je běžná poloviční vzdálenost, uvedl Pavlas. Nedomyšlená je podle něj i výjimka pro dálniční motely a restaurace, které mohou podle novely své služby na poutačích inzerovat, ale jen do vzdálenosti 200 metrů od provozovny. To ale nedává řidiči příliš času na reakci a zastavení, dodal.