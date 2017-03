Blíží se nástupce Concordu? Nadzvukové letectví se znovu vrací

Od prvního letu legendárního nadzvukového letounu Concorde letos uplynulo 48 let, společně s ruským Tupolevem Tu-144 znamenal předzvěst nové éry dopravy. Ta však netrvala příliš dlouho, poslední nadzvukový dopravní stroj kvůli mnohým problémům dolétal v roce 2003. Po dvou dekádách by však mohla letecká doprava znovu zrychlit, s různými projekty přišlo v poslední době hned několik společností.

Na začátku druhé poloviny minulého století byl Concorde na světových nebích zjevením. A byl by jím i dnes. Projekt však skončil po necelých třiceti letech především kvůli ekonomickým důvodům – zpáteční letenka v roce 2000 stála přibližně deset tisíc dolarů, především kvůli vysoké spotřebě paliva. Posledními ranami pro nadzvukové letectví byla krize v letecké dopravě po roce 2001 a havárie jednoho ze strojů o dva roky později v Paříži.

Jednou ze společností, která by na zlatou éru letectví mohla navázat, je Boom Supersonic z amerického Denveru. Startup bývalého pilota Blakea Scholla minulý týden ohlásil další kolo financování, ve kterém chce od investorů získat 33 milionů dolarů. To by mělo podle firmy stačit k postavení prvního stroje. Ten má pojmout 55 pasažérů (Do Concordu se vešlo až 128 cestujících), které bude přepravovat rychlostí až 2,2 machu (téměř 2700 km/h) ve výšce 18 kilometrů.

Cestu z New Yorku do Londýna by měl letoun stihnout za tři hodiny a 15 minut, z Tokia do San Franciska by let trval o dvě hodiny déle. Zatím se počítá pouze s mezikontinentálními lety. Kvůli hlasitému supersonickému třesku totiž nesmí nadzvukové stroje létat nad americkou pevninou.

Sám Scholl se nechal inspirovat podnikáním Elona Muska, uvádí tak například, že má v současnosti ve vývoji nadzvukového letadla lepší pozici, než Airbus nebo Boeing. „Než Musk začal létat do vesmíru se SpaceX, všichni si mysleli, že to zvládnou pouze vládní organizace nebo velké společnosti,“ uvedl v rozhovoru pro CNBC Scholl. Také slibuje, že cena letenky nepřesáhne ekvivalent ceny za let v obchodní třídě na palubě klasického letadla.

To bude přibližně čtvrtinová částka, než kolik stála palubní vstupenka u Concordu. Nižší ceny Boom Supersonic dosáhne použitím lehčích materiálů na konstrukci letadla, nových technologií u pohonných jednotek a počítačových simulací, které značně sníží náklady na vývoj stroje.

V současnosti už má společnost objednávky na deset letadel od letecké společnosti Virgin britského miliardáře Richarda Bransona. Za jeden stroj zaplatí pět miliard korun, První stroj by měl vzlétnout kolem roku 2023.

Aktivní konkurence

Ve stejné době by se měl vznést také třímotorový letoun AS2 americké společnosti Aerion. Na rozdíl od výše zmíněné konkurence pojme maximálně 12 pasažérů, poletí také o něco pomaleji – nejvíce rychlostí 1,5 machu.

I tak by měl stroj zvládnout cestu mezi Londýnem a New Yorkem za méně než čtyři hodiny. Díky aerodynamickému tvaru zároveň dokáže vyvinout nadzvukovou rychlost bez toho, aby třesk dosáhl země. To by mohlo znamenat značnou výhodu proti konkurenci, která s lety nad pevninou může mít v budoucnu potíže.

Další výhodou Aerionu je spolupráce s leteckým gigantem Airbus. „Vidíme zde jasná a dostupná technická řešení na cestě k nadzvukovému stroji a perspektivní poptávku po tomto druhu přepravy,“ řekl v minulosti viceprezident Airbusu Ken Mckenzie.

Také Aerion vsází na to, že díky modernějším technologiím a lehčím materiálům dosáhne v porovnání s Concordem nižší ceny letenek. Dolet má být necelých 9 tisíc kilometrů.

První objednávky na své stroje přijal Aerion v roce 2015, kdy o dvacet kusů letadel za 2,4 miliardy dolarů projevila zájem společnost Flexjet. Majitel společnosti Kenn Ricci uvedl, že je chce využívat především na letech do Číny, jejíž vzdušný prostor nezakazuje nadzvukové létání.

Posledním z vážných hráčů, kteří chtějí cestující přepravovat nadzvukovou rychlostí, je bostonská společnost Spike Aerospace. Její letoun Spike S-512 se řadí mezi dva předchozí – pojme 18 pasažérů a má letět rychlostí 1,8 machu. Dolet má být více než 10 tisíc kilometrů, jeho cena by však neměla přesáhnout 80 milionů dolarů. Společnost však doposud neoznámila, zda přijala nějaké objednávky.

I přesto by se první prototyp mohl dostat na nebe již letos, zkoušet se mají především letové vlastnosti za nízkých rychlostí. V prohlášení ze začátku letošního roku firma uvádí, že si první zákazníci Spike S-512 převezmou již v roce 2023.

