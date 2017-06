Boj o mýtné začíná. Ťok vypsal největší tendr posledního desetiletí | E15.cz

Ministerstvo dopravy vypsalo po dlouhých měsících přípravy tendr na desetiletého provozovatele mýtného. Cenu určí soutěž, ovšem předpokládaná hodnota kontraktu činí 29 miliard. Jde o největší soutěž státu minimálně za posledních deset let.

„Dnes jsem podepsal zadávací dokumentaci na nový mýtný systém a dnes bude odeslána do úředního věstníku,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Po dvou měsících bude ministerstvo s kvalifikovanými účastníky jednat, do nejužšímu výběru postoupí pět firem, se kterými povede ministerstvo soutěžní dialog. „Výběrový proces by měl skončit v polovině příštího roku,“ dodal Ťok.

Soutěž je vedena formou jednacího řízení s uveřejněním. Nový provozovatel začne fungovat v lednu 2020.