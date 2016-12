Budování dálnice D8 německým médiím připomíná nekonečnou stavbu letiště v Berlíně

Stavba dálnice D8 z Prahy do Německa je podle agentury DPA srovnatelná s budováním nového berlínského letiště, které ani po letech odkladů není kompletně hotové. Délky stavby, kterou se podařilo dokončit až po 32 letech, si všímají i další německá média.

"Některým pohled na letité staveniště už připomínal berlínské letiště. Jako záplatovaný koberec se během let otevíraly jednotlivé kusy dálnice," píše DPA. Připomíná také masivní sesuv půdy, který rozestavěnou dálnici u Litochovic nad Labem zasáhl v červnu 2013 a který její otevření znovu výrazně oddálil.

"Mnoho lidí si klade otázku, jestli se taková věc může opakovat i za provozu," popisuje náladu v Česku německá agentura, která připojuje ujištění úřadů, že to nehrozí. Zároveň ale nechává promluvit Vladimíra Cajze z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který českým médiím řekl, že kdyby za dálnici nesl odpovědnost on, nenechal by ji postavit na tomto místě.

"Bylo to malé střihnutí pro (předsedu saské vlády) Stanislawa Tillicha. Je to velký zlom pro všechny cestující mezi Drážďany a Prahou," píše o dnešním slavnostním otevření posledního úseku server deníku Bild. Také on si všímá doby, kterou stavba trvala, a zpoždění, k nimž na české straně stále znovu docházelo.

Televizní a rozhlasová stranice MDR podotýká, že dálnice bude hned v první den provozu fungovat s omezením na dvoukilometrovém úseku, kde bude provoz sveden do jednoho pruhu z každé strany. I rozhodnutí o zprovoznění posledního asi dvanáctikilometrového úseku padlo podle MDR na poslední chvíli.

Německé média připomínají také náklady na stavbu posledního úseku, které překročily původní plány. Zároveň upozorňují na pozitivní očekávání, která od otevření přímé spojnice mezi Prahou a Drážďany mají němečtí obchodníci.