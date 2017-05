Češi se postarají o podvozky letadel Air France | E15.cz

Za devět let platnosti smlouvy zajistí firma Czech Airlines Technics generální opravy nejméně 96 podvozků letadel boeing.

Společnost CAT z Českého Aeroholdingu uspěla v několikakolovém tendru skupiny Air France na údržbu leteckých podvozků. Konkrétně se to týká podvozků letadel Boeing 737 NG. Čeští technici získali smlouvu na devět let, starat se budou o letadla společností Transavia Airlines a Transavia France, které do zmíněného leteckého konglomerátu patří.

„Po dobu trvání této smlouvy Czech Airlines Technics provede generální opravu nejméně devadesáti šesti kompletních podvozkových sad letadel typu Boeing 737-700 a 737-800,“ uvedl šéf Aeroholdingu Václav Řehoř.

Součástí smlouvy je i pronájem náhradních podvozků, kterých CAT pro boeingy vlastní čtyři sady. Finanční hodnota kontraktu ale nebyla zveřejněna. Údržba a generální opravy podvozků letadel patří mezi hlavní činnosti CAT, která vznikla oddělením od Českých aerolinií.

Vedle toho firma zajišťuje také takzvanou těžkou údržbu, traťovou údržbu letounů přistávajících na Ruzyni a údržbu komponentů. Společnost předloni vykázala zisk 56 milionů korun při tržbách 1,2 miliardy korun. „Poptávka po generálních opravách podvozků letadel typu B 737 NG roste,“ doplnil Řehoř.

Firma se stará o podvozky boeingů posledních sedmnáct let, za tu dobu zajistila 360 generálních oprav. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří České aerolinie, Finnair, Germania, Travel Service a Neos.