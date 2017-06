Češi válčí s levnějšími francouzskými projektanty na rychlé trati do Přerova | E15.cz

Trať z Brna do Přerova s uvažovanou rychlostí až 200 kilometrů v hodině má být prvním z takzvaných rychlých spojení v Česku. Její budování se ale zaseklo už u tendrů na projektové práce.

Ve třech ze čtyř soutěží o předpokládané hodnotě přes 230 milionů korun uspěla francouzská společnost Egis Rail ve sdružení s českým spolkem Centrum pro efektivní dopravu alias Cedop. Správa železniční dopravní cesty jejich nabídku vyhodnotila jako nejvýhodnější.

Ve čtvrtém tendru byly nejlevnější české firmy Moravia Consult a Metroprojekt, které jediné spějí k brzkému podpisu smlouvy. Naopak Egis a Cedop čelí nečekaným potížím. Komplikace jim způsobila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), jejíž souhlas je pro působení zahraničních projektantů klíčový. Komora nejprve počátkem května osmi francouzským inženýrům prodloužila registraci takzvaných hostujících osob o rok. Za dva týdny ji ale předseda ČKAIT Pavel Křeček na doporučení stejné komise zrušil. Čtyři Francouzi tak už o možnost práce v Česku přišli, dalším se to stane v červenci. Pro sdružení Egis a Cedop to znamená ztrátu kvalifikace v tendru SŽDC.

„Informaci o tom, že jeden z uchazečů ve zbývajících třech veřejných zakázkách přestal splňovat kvalifikaci, můžeme v obecné rovině potvrdit,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Podrobnosti nechtěla komentovat, železničáři podle ní postupují v souladu se zákonem. Ten také stanovuje lhůty pro opětovné prokázání kvalifikace. Cedop se zvratem v názoru komory nesouhlasí a výrok neuznává a podle svého zástupce Petra Šlegra připravuje na ČKAIT žalobu. Komora slíbila reagovat na dotazy deníku E15 až v úterý.

Komplikací pro Francouze ale není jen ČKAIT, nýbrž i námitky dalších uchazečů v pořadí, konkrétně firem Sudop Brno, Sudop Praha a Sudop EU, jejichž sdružení skončilo ve dvou soutěžích těsně druhé. Sdružení Sudopů vedle nesplněné kvalifikace uplatňuje proti levnější konkurenci i námitku k právní formě. „Spolek Cedop nesplňuje definici podnikatelského subjektu podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ tvrdí šéf Sudop Praha Tomáš Slavíček. To Cedop odmítá s tím, že valnou většinu zakázky zajistí partnerská Egis Rail, tudíž pro spolek nejde o hlavní činnost. Celá věc tak zřejmě zamíří k antimonopolnímu úřadu. Egis Rail je projektantem vysokorychlostních tratí, spojení do Přerova by bylo jeho prvním projektem v tuzemsku.