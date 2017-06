České dráhy nechtějí prodat Masarykovo nádraží správě železnic | E15.cz

Toto nádraží nebylo spolu s brněnským hlavním nádražím součástí loňského převodu přes 1500 nádražních budov z dopravce na správu železnic a České dráhy počítaly s tím, že je do na SŽDC převedou později. Nyní ale dopravce plánuje budovu rekonstruovat tak, aby mohla sloužit jako výkladní skříň národního dopravce. Zároveň by mohla být konkurenční výhodou v soutěži na provoz vlaků z pražského ruzyňského letiště, které mají končit právě na Masaryčce, řekl to generální ředitel ČD Pavel Krtek.

Převodu se nádraží vyhnulo kvůli developerskému projektu, na kterém České dráhy spolupracují se společností Penta. Ta plánuje v okolí nádraží postavit výstavní komerční čtvrť na pozemcích, které vloni odkoupila právě od Českých drah. Podle ředitele Krtka stálo za rozhodnutím managementu ČD i tato skutečnost, že okolí nádraží se má do budoucna výrazně zkultivovat proti současnému stavu.

Přestavbou má ale projít i současná výpravní budova. Nejvýznamnější novinkou, kterou cestující zaznamenají, je umístění pokladen blíže k perónům na místo dnešních veřejných záchodků. Ty by se měly přesunout na opačnou stranu kolejiště. Na dokončení oprav Masarykova nádraží, které má zatím zmodernizované pouze zastřešení hlavní vstupní haly, se už pracuje, přípravy ale komplikuje přísný dozor památkářů, uvedl šéf ČD.

Například půl roku se podle Krtka s památkáři řešila podoba hodin nad výpravním prostorem, protože památkáři neodsouhlasili umístění klasického modelu, který ČD běžně využívají. Výstavba v okolí Masarykova nádraží by měla začít ještě během letošního roku. Postupně zde vznikne komplex administrativních budov s obchody a restauracemi, ale také park podle projektu britské architektky Zahy Hadidové.