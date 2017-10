Českým drahám údajně hrozí stamilionová pokuta, firma to popírá | E15.cz

Do konce roku nejspíš čeká České dráhy (ČD) pořádná rána, kterou jim uštědří Evropská komise. Portál Info.cz na základě svých zdrojů uvádí, že EK firmě udělí pokutu přesahující 300 milionů korun. Žádnému českému podniku zatím takto vysoká sankce udělena nebyla. České dráhy tvrdí, že zatím nemají žádné poznatky, které by udělení pokuty nasvědčovaly.

Brusel podle informací INFO.CZ dospěl k názoru, že České dráhy skutečně poškodily soukromou konkurenci na trase Praha-Ostrava, když nabízely jízdenky za cenu, která byla pod provozními náklady. Na to si u Evropské komise stěžovaly společnosti Leo Express a RegioJet. České dráhy se bránily žalobami proti Evropské komisi, vadily jim zejména razie ve firmě, které se odehrály v loňském roce přímo v jejím sídle.

"Můžeme pouze zopakovat naše neměnné a všeobecně známé stanovisko z několika uplynulých let, že jsme se na trase Praha - Ostrava ničeho nedopustili a nic jsme neporušili," řekl mluvčí drah Petr Štáhlavský. Vedoucí tiskového oddělení Českých drah Radek Joklík navíc uvedl, že z procesního hlediska není možné, aby řečený verdikt padl ještě letos. Podle Joklíka navíc nic nenasvědčuje tomu, že by k udělení pokuty mělo dojít. "Zaměstnanec Evropské komise nám řekl, že jde o nesmysl," tvrdí Joklík.

Pokuta by pro České dráhy ovšem znamenala nejen tučnou sankci, ale také nutnost narovnat ceny na trati mezi Prahou a Ostravou. Šlo by navíc zjevně o velký zásah do rozpočtu podniku. Dceřiná firma ČD aktuálně podle serveru zDopravy.cz koupila společnost Chaps, která drahám dodává prodejní systémy, za což zaplatila 400 milionů korun.

Tentýž internetový server přitom již začátkem září informoval, že dráhy chtějí, aby jim stát odpustil velkou část dluhů, které dosahují zhruba 30 miliard korun.

„Evropská Unie zná institut odpuštění historických dluhů veřejných železničních podniků, a to za přesně stanovených pravidel. V souladu s tím diskutujeme možnost transparentního oddlužení ČD, které by se mohlo týkat části dluhů vzniklých v souvislosti s modernizací vozidel před vstupem ČR do EU,“ řekl tehdy mluvčí Českých drah Radek Joklík.