Čína zavádí kvóty na ekologické vozy | E15.cz

Peking tak po stížnostech zahraničních výrobců plán upravil: škrtl z něho první rok, v němž se podle původních návrhů měly elektromobily a hybridní vozy podílet na celkovém prodeji automobilek osmi procenty. Oznámilo to ve čtvrtek ministerstvo průmyslu.

Světoví výrobci automobilů na Čínu apelovali, aby odložila a zmírnila plánované kvóty na prodej elektromobilů a hybridních vozů. Navrhovaná opatření podle nich není možné splnit a navíc mohou mít vážné dopady na podnikání automobilek. Nová čínská pravidla počítají s tvrdou penalizací i s odebráním licence.

Čína, která je největším automobilovým trhem na světě, chce výhledově úplně zakázat prodej automobilů s tradičními spalovacími motory. To by jí mělo pomoci zlepšit kvalitu ovzduší a zvýšit konkurenceschopnost domácích automobilek na úroveň světových rivalů. Do roku 2025 by se elektromobily měly na prodejích osobních aut podílem minimálně pětinou.

Rozdíl v kvalitě mezi automobily domácí a zahraniční provenience v Číně se stále snižuje, podle studie konzultační firmy J.D. Power si čínské značky vedou o něco lépe než globální konkurence ve třech z osmi kvalitativních kategorií.