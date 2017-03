ČSA rostou, do flotily přibyl nový letoun

České aerolinie si stroj pronajaly na čtyři roky od dánského dopravce Jet Time. Do konce týdne bude přepsán z dánského do českého rejstříku a polepen do barev českého dopravce.

„Na první komerční let se vydá koncem týdne, uvidíme, zda to bude v pátek či o víkendu,“ uvedl mluvčí Daniel Šabík. Nejpravděpodobněji se nové letadlo vypraví na první cestu z Prahy do Itálie.

Letadlo bylo vyrobené v roce 2008 a podle Šabíka prošlo před vstupem do služeb ČSA kompletní generální opravou. Flotila ČSA se novou akvizicí rozrostla na 18 kusů, z toho je osm letadel vrtulových a deset proudových.

ČSA rozšiřují flotilu po dlouhých letech zmenšování. Reagují tak na zvýšenou poptávku a vyšší obsazenost letadel. Loni firma na vlastních linkách přepravila 2,26 milionu cestujících, meziročně o téměř 13 procent více. Zisk po zdanění oproti roku 2015 narostl o osm procent na 241 milionů korun.

ČSA od léta rovněž rozšíří nabídku letů. K novinkám patří například spoje do Malmö, Verony, Keflavíku, Aarhusu nebo Lisabonu.