Poslední část dálnice D8 z Prahy do Německa se dnes otevřela. Kvůli nestabilnímu svahu na trase v Českém středohoří je u prackovické estakády provoz sveden do jednoho pruhu. Řidiči vjedou na dvanáctikilometrový úsek dnes večer. Důvodem omezení jsou výsledky měření v nestabilním svahu. Stavba dálnice trvala 32 let, posledních 12 kilometrů stálo přes deset miliard korun.