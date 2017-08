Další dálková linka, American Airlines spojí Prahu s Filadelfií | E15.cz

Pravidelná přímá linka do Filadelfie bude třináctým dálkovým spojem na Letišti Václava Havla. Ve Filadelfii budou mít cestující možnost přestupu na navazující lety do dalších destinací v Severní Americe a Karibiku.

„Dlouhodobě jsme usilovali o další přímé spojení z Prahy do Severní Ameriky. Získáme tím zároveň spojení s klíčovým přestupním bodem pro návazné lety po USA, například do Los Angeles, San Francisca, Miami nebo Bostonu,“ řekl předseda představenstva letiště Václav Řehoř.

Podle něj zájem o lety do Severní Ameriky stále roste. Minulý rok mezi Prahou a Severní Amerikou cestovalo o 54 procent cestujících více než v roce 2015. "Předpokládáme, že díky nové lince, kterou využije zhruba 60 tisíc lidí za rok, se zájem cestujících ještě zvýší,“ doplnil Řehoř.

Firma na letech mezi oběma městy nabídne v létě přes 2800 míst týdně. „Zavedení nové linky z Prahy do Filadelfie je jasným důkazem, že to v American Airlines myslíme s růstem na mezinárodním poli a posílením přítomnosti v Evropě rozhodně vážně“, uvedl viceprezident aerolinek pro mezinárodní přepravu Jim Butler.

Prahu dnes spojuje s USA jediný přímo spoj, který přes léto provozuje Delta Airlines. ČSA se z New Yorku stáhly před osmi lety, ve stejné době ukončila Delta lety Praha - Atlanta. Letišti Praha se nicméně v poslední době daří na východě, kam směřují tři přímé linky do čínských měst, příští týden bude slavnostně spuštěn nový spoj do katarského Dauhá.

Společně s pražskou linkou spustí American Airlines 4. května 2018 i sezonní lety mezi Filadelfií a Budapeští, zavede rovněž linku Benátky - Chicago.