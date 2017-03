Dotace na studentské jízdné rostou, nejvíce jich míří ke Student Agency

Firma podnikatele Radima Jančury loni obdržela za vlaky a autobusy přes 109 milionů, když rok předtím to bylo 96 milionů. Nárůst se týká ale pouze vlaků, které skupina provozuje pod značkou RegioJet. U nich kompenzace vzrostla ze 44 milionů na loňských 58 milionů.

Následuje Leo Express podnikatele Leoše Novotného s téměř 26 miliony, na podobnou částku za studentské slevy si přišly i České dráhy. Pořadí je dáno mimo jiné tím, že stát dopravcům jízdné dorovnává pouze na komerčních linkách. Zatímco první dvě firmy jezdí v tuzemsku na své podnikatelské riziko, u Českých drah se kompenzace za slevy týká jen pendolin.V žebříčku se odráží i oblíbenost jednotlivých dopravců u studentů.

„Slevy na jízdném studentů, žáků, dětí do šesti let a zdravotně postižených jsou státem nařízené. U každé studentské či dětské jízdenky doplácí dopravcům rozdíl do plné ceny. Zlevněné jízdné studentů a dětí do 15 let tvoří dohromady téměř 60 procent kompenzací státem nařízených slev,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Namátkové kontroly ve vlacích v loňském roce odhalily celkem tři pochybení, když cestující jeli se zlevněnou jízdenkou, na kterou ale neměli nárok. Chybující dopravce úřad nezveřejnil. V několika případech chybovaly i autobusové firmy. Ministerstvo proto letos spustilo novou kontrolu, která prověřuje, jak dopravci ztrátu vykazují včetně jejich metodiky a nastavení jejich odbavovacích systémů.

V žebříčku největších příjemců kompenzací figurují za železničními firmami autobusoví dopravci BusLine (5,1 mil.), ČSAD Ústí nad Orlicí (5,0), Arriva Morava (4,9), ICOM Transport (3,4), ČSAD Autobusy České Budějovice (3,2) a ProboBus (2,6), u kterých dotace vesměs loni klesla.

Jaké slevy stát nařizuje a kompenzuje:

Studenti jezdí se slevou 25 procent, žáci mají při cestě do školy slevu 62 procent, děti do 15 let mají nárok na 50 procentní slevu a děti do 6 let jezdí zdarma. Sleva pro zdravotně postižené činí 75 procent.