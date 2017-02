Dráhy dají desítky milionů do dveřních čidel, upozorní na špatné dovření

České dráhy chtějí během příštích dvou let lépe zabezpečit dveře u starších vagonů. Dveře nechají osadit čidly, která světelným signálem upozorní vlakový personál i cestující na špatné dovření. Dráhy za tím účelem vypsaly zakázku v hodnotě 85 milionů korun.

Počítají přitom se zabezpečením 630 vagonů; to jsou všechny vozy s problematickými otočnými sklopnými dveřmi, které dráhy v provozu využívají. Dalších zhruba 150 vagonů mají ještě v záloze.

„Personál tak bude před výpravou i kdykoliv během jízdy vlaku upozorněn na případně špatně uzavřené dveře, a to i tehdy, pokud budou dveře na první pohled působit jako uzavřené,“ uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Dráhy prototyp světelné signalizace testovaly už na přelomu roku, první upravené vagony by se měly začít dostávat do provozu během jara.

Dráhy sice staré vagony postupně vyřazují nebo modernizují, stále ale tvoří zhruba čtvrtinu vozového parku v osobní dopravě. „Například loni jsme sešrotovali nebo z provozu vyřadili asi dvě stě takových vagónů,“ doplnil Šťáhlavský.

Staré otočné sklopné dveře mají především vagony z produkce někdejší Německé demokratické republiky a také z bývalé Vagonky Studénka. Jde o vozy pro rychlíky s kupé i pro osobní vlaky s velkoprostorovým uspořádáním.

Doplnění čidel ke starým dveřím je mimo jiné reakcí drah na loňské neštěstí, kdy na Olomoucku vypadlo z vlaku dvouleté dítě poté, co se nezajištěné dveře za rychlé jízdy otevřely. Policie kvůli tomu před pár dny začala stíhat vlakvedoucí a průvodčí. Obě zaměstnankyně ČD se podle obvinění nepřesvědčili před odjezdem ze stanice, zda jsou dveře zavřené, což je jejich povinnost.