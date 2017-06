Dráhy podepsaly smlouvu na Vectrony, cena oproti očekáváním vzrostla | E15.cz

Koncem minulého týdne podepsaly smlouvu s německou filiálkou společnosti European Locomotive Leasing (ELL) na pronájem deseti strojů Siemens Vectron na deset let. Serveru E15.cz to potvrdil mluvčí drah Radek Joklík.

Uzavření smlouvy schválil už počátkem května řídící výbor Českých drah, informace ale dráhy nezveřejnily, neboť se čekalo, zda ve lhůtě nepřijdou proti výsledkům soutěže nějaké námitky.

Cena přesahuje původní předpoklady drah. Hodnota kontraktu včetně údržby je 60 milionů eur bez DPH, tedy v přepočtu téměř 1,6 miliardy korun. Při vypisování tendru přitom dopravce počítal s částkou 48 milionů eur bez DPH (cca 1,3 miliardy korun).

Všech deset lokomotiv by měl mít podnik k dispozici do sedmi měsíců od podpisu, většinu strojů by měl nicméně převzít už v listopadu.

Od prosince pak chtějí dráhy Vectrony, které jsou stavěny pro rychlost 200 kilometrů v hodině, nasazovat na základě smlouvy s Deutsche Bahn na linku Praha – Berlín – Hamburk. Dráhy přitom cenu obhajují propočty, podle kterých se díky smlouvě s Němci pronájem ekonomicky vyplatí.

Původně počítaly pro Hamburk s lokomotivami Emil Zátopek od Škody Transportation, ty ale měly potíže s německými úřady a dosud nemohou na německou trať vyjet plnou rychlostí. Dráhy je proto nasazují mimo jiné na expresy do Rakouska.

Skupina Českých drah už se simensovskými Vectrony zkušenosti má. Loni jich pět koupilo ČD Cargo za 20 milionů eur (540 milionů korun), další tři přikoupilo letos. Vectrony používá v tuzemsku například i Regiojet, který si je pronajal rovněž od ELL, což je jedna z největších lokomotivních leasingových firem v Evropě.