EasyJet chce do deseti let létat elektrickými letouny. Mají být tišší a levnější | E15.cz

Britská nízkonákladová aerolinka EasyJet se spojila s americkou společností Wiright Electric , která vyvíjí letadlo poháněné bateriemi. Takové stroje by měly obsloužit krátké trasy do dvou hodin, píše britský list The Guardian . První lety by měly začít do deseti let, oznámila letecká společnost.

EasyJet by revoluční letadlo používal jen na krátké trasy, jako z Londýna do Paříže, Amsterdamu nebo Bruselu. Podle výkonné ředitelky Carolyn McCall chce letecký průmysl následovat ten automobilový a také vyvíjet elektrické motory, které by omezily emise a hluk a které by tak snížily negativní dopad letecké dopravy na životní prostředí.

„Poprvé v kariéře si dokážu představit budoucnost bez leteckého paliva a jsme nadšení, že můžeme být toho součástí,“ řekla McCall. „Je to teď spíš otázka času, než toho, jestli vůbec může elektrické letadlo vzlétnout,“ dodala. Elektrická letadla by měla fungovat především na krátkých vzdálenostech, ty tvoří zhruba třetinu všech letů a jsou zásadní pro nízkonákladové aerolinky jako EasyJet.

Strojírenská firma Wright Electric, která byla založena teprve před rokem, prý spolupracuje hned s několika aerolinkami po celém světě. Elektrická letadla budou prý dvakrát tišší a budou mít o desetinu levnější provoz. Podle firmy by se to mohlo promítnout i do konečné ceny letenek. Společnost už má prototyp pro dva pasažéry, do deseti let chce představit plně funkční stroj pro nejméně 120 cestujících.

EasyJet v souvislosti s partnerstvím s Wright Electric představil ambiciózní plán – do dvaceti let chce využívat na všech svých linkách výhradně elektrická letadla. Obchodní ředitel společnosti Peter Duffy uvedl, že EasyJet pomůže Wright Electric s obchodní strategií i s odbornými znalostmi týkající se třeba údržby a provozu.

Vývoj elektrického letadla závisí především na technologii baterií. Pokud se jejich kvalita v příští dekádě razantně zlepší, mohou být letadla celá elektrická, pokud ne, mohou letět na hybridní systém. Baterie by se podle BBC nacházely uvnitř křídel, čímž by se snížil odpor vzduchu a zlepšila se tak aerodynamika letadla.

Do vývoje elektrických letadel nicméně investují i největší hráčí na trhu - americký Boeing a evropský Airbus.

Podívejte se na prototyp elektrického letadla od Airbusu: