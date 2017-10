Elektromobily jsou k planetě nejšetrnější, i přes náročný proces výroby baterií | E15.cz

Kromě podpory elektromobilů se země celého světa snaží automobily donutit, aby vyráběly ekologičtější vozy se spalovacími motory. Analýza VUB však poukazuje na to, že ani lepší efektivita vznětových a zážehových motorů na elektrická vozidla nestačí.

V analýze univerzita porovnávala celý životní cyklus automobilů v různých zemích. Především proto, že se napříč Evropskou unií liší využívání obnovitelných zdrojů energie, jež následně ovlivňují „čistotu jízdy“ elektromobilu v praxi.

Například v Polsku, kde stále závisí výroba elektřiny na uhelných elektrárnách, vyprodukuje elektromobil o čtvrtinu emisí méně než dieselový vůz, a to i se započtením kompletní výroby. Ve Švédsku, jehož elektrická soustava naopak využívá obnovitelných zdrojů, elektromobily vyprodukují o 85 procent emisí méně.

„Byli jsme svědky mnoha studií, které zpochybňovaly elektromobilitu ve prospěch spalovacích motorů. Ale nyní vidíme, že i pro zemi jako je Polsko mají elektrická auta význam,“ uvedl pro britský Guardian Yoann Le Petit z think-tanku T&E, který se na analýze podílel.

Jak vypadá svět elektromobilů?:

Z dokumentu rovněž vyplývá, že celosvětově by měl provoz elektrických vozidel v roce 2030 dosahovat jen poloviční zátěže ve srovnání se spalovacími motory. Od tohoto roku budou rovněž platit nové emisní limity, které letos v listopadu potvrdí Evropská unie.

Električtí jednorožci

I přesto, že prodej elektrických vozů stoupá, na celoevropském trhu nedosahují jejich podíl na trhu ani dvou procent. Populární jsou elektromobily například v Nizozemí nebo Norsku, kde jejich provoz vláda dotuje. Naopak Česko patří mezi země s nejméně výhodami pro majitele elektromobilů – výhodnější mají Pražané například parkování v „modrých zónách,“ stát však soukromníkům nenabízí dotaci ani slevu na DPH.

Kromě vyšších cen elektrických aut ale mohou jejich rozvoj brzdit také průmyslové aspekty. Evropská unie varuje, že v současnosti nemá Evropa dostatek lithia, jež je nedílnou součástí baterií. Reálně by tak mohly elektromobily získat maximálně desetiprocentní podíl na trhu, pokud nedojde k rozšíření těžby. Jedno z ložisek lehkého kovu se nachází například v krušnohorském Cínovci, těžit by se zde mohlo začít za pět let. Dříve by mohlo dojít k dobývání lithia například v Srbsku.

Na zvyšující se poptávku reagují také výrobci baterií. V minulých týdnech došlo k zahájení výstavby závodu v Polsku, podobný záměr představil nedaleko Berlína také koncern Daimler. Začátkem října začala stavit nedaleko Havířova svou vlastní továrnu také česká společnost HE3DA.

Dlouhodobě se rovněž spekuluje také o tom, že by v Evropě chtěla jednu ze svých „Gigafactory“ postavit také automobilka Tesla.

Snahy o výstavbu továren na baterie v Evropě podporuje také EU, jež oznámila záměr vytvoření aliance výrobců. Ti by měli konkurovat asijským továrnám, především těm v Číně, Korei a Japonsku. „Nedostatek evropských výrobců článků zhoršuje pozici průmyslových společností,“ řekl Maroš Ševčovič z Evropské komise.