Eurokomisařka chce zavést jednotné mýtné v celé EU

Violeta Bulcová, eurokomisařka pro dopravu, vyzvala k zavedení celounijního systému placených dálnic, který by umožňoval motoristům volně projíždět schengenským prostorem. Placené dálnice jsou běžnou praxí v řadě zemí Evropské unie, ale poplatky se liší a systém je omezen národními hranicemi.

V rozhovoru v dnešním vydání listu Welt am Sonntag Bulcová řekla, že svůj návrh předloží na půdě Evropské komise letos v květnu.

Každá země má podle ní právo rozhodnout, zda své dálnice zpoplatní. Ty státy, které tento systém mají, by se ale měly spojit prostřednictvím standardizované elektronické sítě.

Dálniční poplatky by se podle europoslankyně mohly hradit buď dlouhodobými platbami předem, anebo měsíčně. Výnosy by se příslušným poměrem dělily mezi zúčastněné státy. Bulcová německému listu řekla, že systém by mohl vstoupit v platnost v roce 2019.