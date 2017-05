Evropská komise převrací kamionovou dopravu, Češi mluví o absurditě a diskriminaci | E15.cz

Mýtné by se podle návrhu vybíralo na základě ujetých kilometrů a země, které mýto zavedly nebo zavedou, ho budou muset evidovat elektronicky. Odzvonilo by tak například dnešním paušálním dálničním známkám. Společná pravidla by měla platit od roku 2024.

Oba návrhy jsou součástí rozsáhlé iniciativy Evropa v pohybu, kterou Evropská komise schválila. Jde o soubor opatření, která mají podpořit modernizaci mobility a dopravy. Navrhovaná zlepšení se týkají zvýšení bezpečnosti provozu, spravedlivějšího výběru poplatků na silnicích, snížení emisí CO2, znečištění ovzduší a dopravního přetížení nebo zajištění náležitých pracovních podmínek a doby odpočinku.

"Evropská unie má jedinečnou příležitost vést modernizaci silniční dopravy nejen doma, ale i ve světě. Naše reformy položí základ pro standardizované digitální silniční systémy, spravedlivější sociální podmínky a prosaditelná tržní pravidla. Pomohou snížit socioekonomické náklady dopravy, jako jsou čas strávený v provozu, úmrtí a závažná zranění na silnicích nebo zdravotní rizika plynoucí ze znečištění a hluku," řekla k tomu komisařka pro dopravu Violeta Bulcová.

Evropské mýto pro osobní i nákladní automobily má členským zemím společně také umožnit započítání nákladů na životní prostředí a náklady vyplývající z přehuštění dopravy. Při určování výše mýtného tak mají úřady zohledňovat například míru emisí CO2 u jednotlivých modelů automobilů, ale také třeba míru hluku.

Státy mají mít i nadále volnost v rozhodnutí, zda zavedou mýtný systém, nebo dodatečnou ekologickou daň. Ty země, které už mýtné systémy mají nebo se pro ně rozhodnou, budou se muset od roku 2024 řídit novými jednotnými celoevropskými pravidly. To mimo jiné znamená, že všechna mýta v Evropě budou evidována digitálními systémy.

Komise tvrdí, že její návrh "zvyšuje vzájemné propojení mýtných systémů tak, aby bylo možné využívat silnic po celé EU bez vyřizování různých administrativních formalit".

Emoce ale budí jiná agenda. Evropská komise chce zároveň tvrději postupovat proti údajnému mzdovému dumpingu v sektoru kamionové dopravy, což bude vyžadovat upřesnění příslušné evropské směrnice.

Zamezeno má být například fenoménu takzvaných "nomádů", tedy řidičů, kteří jsou prakticky neustále na cestě po Evropě a nevracejí se do své domovské země. Podle českých podnikatelů ale byrokracie a zvýšené náklady postihnou všechny dopravce, kteří jezdí do západní Evropy. Tamní vlády totiž stále více tlačí na vyplácení stejných mezd zahraničním řidičům, jako domácím. Zároveň o tom při kontrolách vyžadují potvrzení v místním jazyce.

Podle českých dipravců je to absurdní a nabourává to základní unijní svobody. „To, že řidič s sebou pravděpodobně bude muset mít zbytečné neodůvodněné dokumenty v požadovaných překladech, jsou pro podnikatele nemyslitelné překážky a další byrokracie. Také uvažovaný krátký limit, který řidič bude moct strávit v zahraničí, aniž by se na něj směrnice vztahovala, je nepřijatelný. Tento limit je z pohledu SP ČR absurdní a povede k dalšímu omezování volného pohybu v rámci vnitřního trhu a diskriminaci zahraničních řidičů," říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Mobilita výrazně ovlivňuje každodenní život lidí a přímo v EU zaměstnává více než 11 milionů osob.