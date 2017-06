Firmy na pařížském aerosalonu zaplňují mezery na trhu | E15.cz

Konkurenční souboj obou velkých značek nyní probíhá především v kategorii letounů s jednou uličkou, tedy mezi modely 737 a A320. Ty také zatím tvoří největší počet objednávek na aerosalonu. Americká společnost však zatím svého evropského rivala převyšuje, Boeing oznámil 587 objednávek, Airbus zatím pouze 217. Dá se však očekávat, že se konečné číslo ještě v průběhu aerosalonu změní.

Za úspěchem výrobce ze Seattlu stojí především 240 objednávek na novou verzi Boeingu 737 MAX s číselným označením 10. Ta bude nově nejdelší „sedmtřisedmičkou,“ která má konkurovat Airbusu A321neo.

MAX 10 má být přibližně o dva metry delší a pojme až o 18 více pasažérů než dosavadní největší model. Díky tomu má stroj dosáhnout pětiprocentní úspory nákladů na pasažéra než menší model. Celkem si nejdelší Boeing 737 objednalo deset leteckých společností, o objednávce uvažuje například irský Ryanair.

Boeing však v Paříži oznámil také další nový stroj, kterým by měl být zbrusu nový širokotrupý letoun střední kategorie s kódovým označením 797. Ten by se měl zařadit právě mezi 737 a větší 787 Dreamliner, do novinky by se pak mělo vejít mezi 220 a 270 pasažéry.

Viceprezident Boeingu Mike Delaney uvedl, že stroj bude vyrobený především z kompozitních uhlíkových materiálů. Očekává se, že Boeing 797 nahradí stárnoucí model 767 a úzkotrupý 757, jež americký výrobce přestal vyrábět již před třinácti lety.

Evropské vábení

Evropský výrobce Airbus na aerosalonu prezentuje především svůj základní model A320neo, na přehlídce si však zákazníci mohou prohlédnout také model A350-1000 nebo vojenský transportní speciál A400M.

Airbus však představil také čerstvou novinku, tou je přepracovaný model A380plus. Nejviditelnější změnou na takzvaném Superjumbu jsou přepracované konce křídel, takzvané winglety. Ty jsou nyní rozpůleny na horní a dolní část, čímž zlepšují proudění vzduchu kolem křídla.

Letoun touto úpravou dosáhne čtyřprocentní úspory paliva, ziskovosti stroje však pomůže také nové uspořádání vnitřního prostoru. Díky tomu pojme nová A380 o 80 pasažérů víc bez jakéhokoliv prodlužování trupu.

Těmito úpravami chce výrobce nákladný stroj zatraktivnit, už více než rok totiž na něj neobdrželo žádnou objednávku. Zájem se očekává například od společnosti Emirates, která je s 95 stroji největším provozovatelem „Superjumba“.

Jak to vypadá na aerosalonu v Paříži?

Aerosalon v Paříži • VIDEO Air Show Paris

Ti ostatní

Kromě dvou klíčových společností se však v Paříži prezentují také další výrobci. Například americký Lockheed Martin na letišti Le Bourget prezentuje svůj bojový letoun F-35, o který má v současnosti zájem celkem 11 států. Pokud by k dohodě došlo, výrobce by dodal 440 strojů v celkové hodnotě 37 miliard dolarů.

Své výrobky představili ale také brazilský Embraer, Antonov nebo Honda. Zájem vzbudil také koncept slovenského létajícího automobilu nebo představení společnosti Boom. Ta chce do roku 2018 vzlétnout s nadzvukovým dopravním strojem a navázat tak na ikonický Concorde.