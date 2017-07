Flixbus posiluje spoje na Ukrajinu a do Polska | E15.cz

Německý autobusový dopravce Flixbus rozšíří od 27. července spojení z Prahy na Ukrajinu. Přibudou nové přímé linky do Kyjeva, Lvova, západoukrajinského města Rivne (dříve Rovno) a do Žytomyru. Počet spojení na Ukrajinu a do Polska, kam z Česka expandoval už minulé léto, plánuje společnost posílit v srpnu.