FlixBus v Praze roste, přidá linky na jih Evropy

Německý autobusový dopravce FlixBus hodlá od jara rozšířit síť svých linek z Prahy. V dubnu začne vypravovat přímé autobusy do nových destinací v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku.

„Kromě toho se zvýší frekvence autobusů na žádaných trasách, například z Prahy do Milána nebo Curychu až na pět spojů denně,“ uvedla mluvčí společnosti Nina Göbbelsová. Firma, která přišla do Prahy v roce 2014, tak reaguje na rostoucí poptávku z loňského roku. Její zelené autobusy na linkách z Prahy a do Prahy přepravily meziročně o 114 procent pasažérů více. Absolutní číslo společnost zveřejnit nechce s poukazem na vysoce konkurenční prostředí v Praze.

„Vývoj nicméně naznačuje, že české hlavní město se postupem času stalo jednou z nejoblíbenějších destinací mezinárodní sítě FlixBus,“ doplnila Göbbelsová. Praha je oblíbená především u turistů z Německa, Nizozemska a Rakouska. Podle mluvčí ale loni na šestinásobek vzrostl i počet lidí nakupujících jízdenky na českém webu firmy, u nichž v oblíbenosti vede Vídeň, Berlín a Drážďany.

FlixBus založili mladí podnikatelé Jochen Engert, André Schwämmlein a Daniel Krauss, na německý trh vstoupil v roce 2013 v reakci na deregulaci tamního trhu. Model je založen na spolupráci s místními autobusovými dopravci, kteří jezdí v barvách FlixBusu. V tuzemsku je největším partnerem společnost Umbrella.

Že je autobusový trh v mezinárodní dopravě v Praze na vzestupu, potvrzuje i další velký hráč RegioJet. I žlutá firma podnikatele Radima Jančury na jaro chystá rozšíření sítě. Podle mluvčího Aleše Ondrůje půjde o nové spoje do Německa, Chorvatska, Slovinska a Rumunska.