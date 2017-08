Flixbus vyzve na souboj Jančuru, vstupuje na vnitrostátní linky | E15.cz

Mezi Prahou a Brnem budou jezdit zelené autobusy 28 krát denně, z toho bude 19 spojů výhradně vnitrostátních, zbytek jsou mezinárodní linky. Cena dnes v prodejním systému firmy činí 149 korun. Flixbus zamíří z Prahy i do Českých Budějovic a Českého Krumlova, Karlových Varů, Liberce, Plzně či Ostravy. Do jeho sítě tak přibudou i města jako Tábor, Písek, Benešov či Jihlava.

Flixbus přitom po celé Evropě uplatňuje netradiční byznysový model. Samotná firma nevlastní žádné autobusy, ty pro ni provozují jiní dopravci. V České republice je výhradním partnerem Umbrella Coach & Buses, která už pro zeleného dopravce vyhradila přes 90 autobusů.

Do tuzemské expanze Flixbusu přitom podle majitele Pavla Steinera investovala zhruba tři miliony eur. Počítá přitom s návratností čtyři až pět let. Flixbus zvažuje v tuzemsku i další linky. „Máme otevřenou spolupráci až do 180 autobusů, dnes jsme na polovině,“ řekl Steiner. Vyjádřil přitom naději, že se na trhu nerozhoří cenová válka s konkurencí.

„Konkurence se určitě nebojíme, je normální součástí trhu. Určitě nebudeme ale nečinně přihlížet. Uděláme vše pro to, abychom i nadále byli pro zákazníky v České republice jedničkou s největším rozsahem služeb a spojení za nejvýhodnější ceny,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

RegioJet se přitom ocitl v nezvyklé situaci. Dosud sám působil jako dravec, který dobývá linky a snaží se vytlačit soupeře, nyní bude muset čelit zahraniční konkurenci. Flixbus vznikl v roce 2013 v Mnichově v reakci na liberalizaci německého trhu dálkové dopravy.

Dnes provozuje 200 tisíc spojů denně, vedle mezinárodních linek zatím vybudoval národní sítě v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Dánsku a Chorvatsku. Součástí expanze do českých zemí je i založení dceřiné firmy.