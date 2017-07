Innogy rozšiřuje v Německu síť dobíječek pro elektromobily, dotace na ně ale nezabírají | E15.cz

V Německu by už za čtyři roky měl podle představ vlády jezdit milion elektromobilů. Země za tímto plánem ale zaostává, nezabírají ani dotace.

Německá společnost innogy ze skupiny RWE po světě pokračuje v budování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. V Německu bude nově provozovat rychlodobíjecí stanice na 103 dálničních odpočívadlech Tank & Rast. V červenci firma oznámila, že v USA vytvořila novou dceřinou společnost US LLC, která se bude zabývat prodejem technologií a služeb pro elektromobilitu. Zaměřit se chce především na Kalifornii a další americké státy, jejichž zákony vyžadují zavádění bezemisních automobilů. V Česku zatím innogy nespěchá.

Na jaře představila na veletrhu Amper své dobíjecí stanice a zahájila jejich prodej. Zatím instalovala jedinou. „Teď vytipováváme vhodné lokality a hledáme partnery. Může jít o hotely nebo velká sportovní zařízení, kam by mohli majitelé elektromobilů jezdit. Zájem je ale zatím malý, což je dáno i množstvím elektromobilů, které jsou v Česku v provozu,“ říká mluvčí innogy Martin Chalupský. Firma je v Česku připravená dobíjecí stanice stavět jako investor, ale také je dodávat jiným provozovatelům. Na výstavbu vlastní sítě dobíjecích stanic, na niž lze čerpat peníze z evropských strukturálních fondů, se nechystá.

Po celé Evropě už innogy provozuje přes 5800 dobíjecích bodů. V samotném Německu vybudovala síť dobíjecích stanic ve spolupráci s více než 150 partnerskými firmami. Za dobití u stanic innogy lze platit platební kartou nebo prostřednictvím platformy PayPal. Půlhodina rychlého dobíjení vyjde na 7,50 eura. Německo zatím zaostává za svými plány na rozvoj elektromobility.

Stát na budování dobíjecích stanic vyčlenil 300 milionů eur. Do roku 2020 by měli mít Němci k dispozici 28 tisíc běžných a sedm tisíc rychlodobíjecích stanic. Zatím jich je přes šest tisíc. Němce příliš neoslovily ani dotace na pořízení elektromobilu, na který jim státní a zemské rozpočty spolu s automobilkami přispějí čtyřmi tisíci eur. Za 1,2 miliardy eur se do roku 2019 měl zvednout počet elektroaut o 300 tisíc.

Za první rok trvání programu o dotaci požádalo 23 tisíc lidí. „Elektromobily jsou stále příliš drahé, dobíjecí infrastruktura není dostatečná a dojezd aut je pořád relativně malý,“ uvádí důvod menšího zájmu o elektromobily Andreas Obersteller, šéf německé spolkové agentury BAFA, která dotační program spravuje. Do roku 2020 by se měl v Německu podle představ vlády prohánět po silnicích milion elektroaut. Dnes je jich přes 35 tisíc.