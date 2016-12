Írán si kupuje stovku letadel od Airbusu, dohoda za 258 miliard je spadnutí

Írán dokončil jednání o nákupu stovky letadel od evropského výrobce Airbus. Agentuře Reuters to dnes řekl jeden z představitelů íránské vlády. Příslušná dohoda by podle něj měla být podepsána v nejbližší době a první letoun by měl Airbus dodat v polovině ledna. Hodnota zakázky podle firmy dosáhne bezmála deseti miliard dolarů (258 miliard korun).