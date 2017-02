Irský Ryanair posiluje na Letišti Václava Havla. Nové linky budou do Španělska a Polska

Irské aerolinie Ryanair oznámily trojici nových přímých linek z Prahy. Od zimní sezóny plánují létat do Madridu, Barcelony a Krakova. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Největší počet frekvencí, sedmkrát v týdnu, dopravce plánuje pro linku do Barcelony, po čtyřech týdenních frekvencích do Madridu a dva lety týdně do Krakova.