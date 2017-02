Italské dráhy si můžou oddechnout, dostaly smlouvu na Intercity

Smlouva platí do konce roku 2026 a italské dráhy si během její platnosti přijdou v přepočtu téměř na sto miliard korun. Vlaky Intercity ujedou na základě kontraktu každoročně přes 25 milionů kilometrů, což představuje sedmiprocentní nárůst oproti minulému období. V přepočtu na kilometr dostanou italští železničáři zhruba 390 korun.

České dráhy dostávají za tuzemské rychlíky v průměru zhruba 130 korun na kilometr.

Předchozí smlouva vypršela italským drahám už v roce 2014, byla ale za stejných podmínek prodloužena ještě o dva roky.

Nová smlouva mimo jiné přísněji upravuje nároky na dodržování jízdního řádu nebo čistotu ve vlacích. Podle vedení Trenitalia dohoda umožní investice do vozového parku ve výši 300 milionů eur. Průměrné stáří vlaků Intercity je v Itálii podle IRJ 25 let, cílem je průměr snížit na 15 let. Pro Trenitalia jde zřejmě o jedno z posledních přímých zadání.

Evropská unie totiž přijala nedávno takzvaný čtvrtý železniční balíček, podle kterého budou muset zadavatelé vypisovat na provoz dotovaných vlaků soutěže. Přímé zadání bude možné do konce roku 2023, a to rovnou na deset let. Vlaky dotované bez soutěže tak budou Evropu brázdit do roku 2034.