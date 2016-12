Jak se jezdilo za socialismu? Na D1 dvě pumpy, žádné rychlostní limity a benzin za dvě kačky

Jak však vypadala tehdejší silniční doprava? Pojďme si to připomenout. Začněme pozitivně, řidičům se totiž na silnicích před pár lety žilo volněji díky menší dopravě. V městských ulicích bylo snazší zaparkovat, na silnicích a dálnicích se pohybovalo méně aut. Vysokokapacitních silnic přitom bylo výrazně méně než dnes.

První dálnice otevřela až v roce 1971 (úsek dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi), přičemž z Prahy až do Brna mohli řidiči po dálnici dojet až v roce 1980. Do konce roku 1989 pak bylo v ČSR v provozu 336 kilometrů dálnic a 218 km rychlostních silnic. To k 1. lednu 2015 v Česku bylo zprovozněno 1 228 kilometrů dálnic.

Volnost provozu ale souvisela s tím, že automobilů v Československu jezdilo výrazně méně než dnes, vlastnit automobil totiž nebylo tak běžné. Pohledem statistiky to vypadalo následně: v roce 1970 počet registrovaných automobilů přesáhl milion aut a v roce 1988 činil 2 247 773 osobních automobilů, k 30. září 2015 bylo v Česku registrováno celkem 5 110 452 osobních aut.

