Jak se mění ceny aut? Octavia výrazně zdražuje

Když se daří, není nutné se podbízet. A na českém trhu se automobilkám poslední měsíce daří náramně. Žádný div, že ceny nových aut u mnohých značek vyskočily, místy o dost. Najdou se ale i „držáci“, kteří s cenou za poslední rok nepohnuli ani o píď. Kdo stojí na jakém břehu? Napoví náš velký přehled.

Škoda: +15 procent za jiná světla?

Vývoj na českém trhu velmi rázně udává Škoda Auto. Konkurenti přiznávají, že s úpravou cen často čekají, co udělají v Mladé Boleslavi.

Poslední roky Škoda sahá ke zdražení kolem adventu, kdy představuje takzvaný nový modelový rok svých aut. „Může se třeba zdát, že jde o zdražení. Ale podívejte se do nabídky výbavy, která se vždy s novým modelovým rokem mění. Ve finále dostanete třeba za čtyři tisíce navíc o deset tisíc lépe postavené auto,“ vysvětluje Luboš Vlček, šéf Škody Auto Česká republika.

Samozřejmě ale zdražování zohledňuje i inflaci. „Musí to tak být. Do aut totiž rok co rok přichází nová elektronika, která něco stojí. Proto když už upravujeme s novým modelovým rokem ceny, promítneme do nich i jiné náklady. Ty souvisejí třeba s cenami od našich dodavatelů – od náhradních dílů po kaučuk,“ dodává Vlček. Jak výrazné tyto úpravy jsou, odhalují naše dvě tabulky v součtu osmdesáti zásadních modelů na trhu včetně devítky škodovek. Onu inflaci odhalíme v meziročním zdražení krátké fabie o dva a kombíkové o čtyři tisíce nebo tisícovce navrch u obou rapidů. Výrazněji vyskočily ceny proti lednu 2016 u superbu (16 000 korun) a yeti (20 000 korun).