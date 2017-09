Jančura přitvrzuje v konkurenčním boji. Regiojet automaticky vrátí peníze při zpoždění spoje | E15.cz

„Rozhodli jsme se vzít na sebe plnou zodpovědnost za případná zpoždění a včasný příjezd našich cestujících. Pokud bude spoj zpožděn – a to bez ohledu na příčinu zpoždění, vrátíme cestujícím podle délky zpoždění část nebo i sto procent jízdného,“ řekl Jančura. Novinka by měla začít platit od pátku 15. září a vztahuje se na vnitrostátní i mezinárodní autobusové a vlakové linky.

Výše kompenzace se odvíjí podle trasy, délky zpoždění a toho, zda šlo o zaviněné či nezaviněné zpoždění. Například na kratších trasách do hodiny a půl, jako je třeba Praha – Plzeň či Brno – Olomouc, dostanou cestující po půlhodinovém zaviněném zpoždění polovinu jízdného zpět, po hodině zpoždění už je to celá částka.

Na delších trasách se pak navyšuje počet minut případného zpoždění pro nárok na kompenzaci. Například na dlouhých několikahodinových mezinárodních linkách má cestující nárok na vrácení části jízdného až po dvou a více hodinách zpoždění.

Pokud přepravce zaviní zpoždění, typicky při poruše vozidla, přiznává se kompenzace po kratší době než u nezaviněného zpoždění. To nastává třeba při nehodě na trase nebo špatném počasí. Podle vyjádření společnosti se peníze budou vracet automaticky, cestující o ně nebudou muset žádat. Pokud však bude zpoždění ohlášeno předem, cestující nebudou mít na peníze nárok.

Společnost si od novinky slibuje podle mluvčího Regiojetu Aleše Ondrůje větší upevnění značky, aby byly dopravcem první volby. Vyšších nákladů se firma nebojí. "Určitě se nám to vyplatí. Je to součást naší snahy nabízet zákazníkům v rámci jízdenky co největší rozsah služeb a spojení," řekl Ondrůj.

Odborník na dopravní legislativu v Česmadu Jan Medveď upozorňuje, že kompenzace je v určitých případech povinná, Regiojet však jde o krok o dál. "RegioJet nabízí kompenzace nad rámec legislativy jak české, tak unijní, kde zjednodušeně řečeno mají cestující nárok na náhradu u linek nad 250 kilometrů při zpoždění odjezdu nad 120 minut," upřesnil Medveď.

Regiojet si však podle Medveďa dobře spočítal, jestli se mu to vyplatí. "Vzhledem k tomu, že Regiojet funguje už mnoho let a má tak data o zpožděních, lze předpokládat, že tabulky s nárokem na kompenzace jsou nastavené tak, aby ve skutečném provozu byla případná plnění výjimečná," řekl Medveď.

Kompenzace jsou dalším krokem, se kterým Jančura vyrazil do boje proti německému Flixbusu, jenž v srpnu oznámil rozšíření svých aktivit do Česka. Podle ředitele Flixbusu pro Českou republiku a Slovensko Pavla Prouzy však nebude společnost nijak měnit své zavedené postupy. "Vracení peněz za jízdenky v České republice se řídí podle pravidel nastavených v naší síti pro celou Evropu," řekl Prouza.

„Česká republika je skvělý trh, je to blízko do Německa a Rakouska a Praha sama o sobě je výborná destinace. Vozíme tam každý týden tisíce lidí. Bez vnitrostátní sítě, kterou nyní budujeme, ale nemůžeme po Češích chtít, aby nás vnímali jako svou společnost. A naším cílem je být pro Čechy první volbou," řekl již dříve v rozhovoru pro deník E15 zakladatel Flixbusu André Schwämmlein.

Regiojet reagoval na nástup Flixbusu na vnitrostátních linkách snížením cen, zkrátil možnost zrušení rezervace na 15 minut před odjezdem či přestavbou autobusů, kde chce zvýšit komfort cestujících. Jančura také "pohrozil" expanzí do Německa, kde Flixbus dominuje.