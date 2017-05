Jančurovi přibude konkurence, do Chorvatska budou jezdit i autobusy Flixbusu | E15.cz

Autobusoví dopravci rozšiřují nabídku přímých pravidelných spojení do Chorvatska. Po RegioJetu Radima Jančury, který spouští novou pravidelnou linku do Splitu koncem května přibude o týden později přímá linka konkurenčního Flixbusu z Prahy do Splitu se zastávkami v Trogiru a Šibeniku, řekla mluvčí společnosti Nina Göbbels.

Firma v současnosti přímou linku z Česka obsluhovala severnější chorvatská letoviska jako je Zadar, Pirovac nebo Biograd na Moru a prakticky se tak kryje s novou nabídkou RegioJetu. Autobusová spojení s přestupem v Záhřebu pak provozuje rovněž společnost Eurolines.

Počet cestujících autobusy do dovolenkových destinací roste i u cestovních kanceláří, které přepravu nabízejí v balíčku spolu s ubytováním a dalšími službami.

"Letos určitě vypravujeme větší počet spojů, protože počet klientů, kteří volí autobusovou dopravu roste přibližně o pětinu. V Chorvatsku autobusy míří hlavně na do severní a střední Dalmácie a na Istrii (Pula, Poreč, Rovinj nebo Makarska). Ve Středí Itálii pak letoviska jako Bibione, Marcelli di Numana nebo Rosolina Mare," uvedl mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Zájem turistů si stále udržuje i cestování po železnici. České dráhy od 20. června do 1. září. vypravují lůžkový vůz z Prahy do Splitu od 20. června do 1. září. Od 18. července do září pak přidávají další destinaci, kterou je černohorský Bar. "Tyto přímé vozy jsou již dnes téměř obsazené, přesto doporučujeme vyzkoušet i během sezóny, hlavně při cestách jednotlivců, zda se některá místa neuvolní," uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Kromě Balkánského poloostrova a Itálie, které jsou z pohledu autobusem dostupných dovolenkových destinací českých turistů nejpopulárnější, fungují z Česka autobusové linky například do přímořských letovisek ve Francii pravidelná autobusová spojení pak lze využít pravidelné linky na cest do Bulharska nebo Rumunska.