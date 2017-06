Kapsch chtěl část firmy odprodat státu | E15.cz

Ta drží potřebné know-how především v podobě odborných zaměstnanců, kteří chybějí na Ředitelství silnic a dálnic. Ministerstvo ale dalo přednost otevřené soutěži, konkrétní nabídka s cenovou kalkulací prý navíc od Kapsche na úřad ani nedorazila.

„Když jsme viděli složitost přípravy obřího mýtného tendru, už loni na podzim jsme ministerstvu navrhli, aby ŘSD nebo jiná složka státu v nejbližší době razantněji vstoupila do provozování mýta podobně jako je tomu v jiných zemích, například v Rakousku,“ reagoval dnes ředitel Kapsche Karel Feix na dotazy deníku E15 z minulých dní.

Podle něj by se tak stát zbavil závislosti na jednom externím partnerovi a mohl soutěžit pouze zajištění dílčích potřeb.

Ministerstvo dopravy ovšem vzkázalo, že žádná konkrétní nabídka na stole nebyla. "Oficiální nabídku, která by obsahovala cenovou kalkulaci a přesné vymezení toho, co by vlastně mohl stát od Kapsche odkoupit, jsme nikdy nedostali," řekl ministr Dan Ťok.

Podle něj ministersttvo postupuje přesně podle usnesení vlády, která žádala vypsání tendru. "Nechápeme, proč se odborníci Kapsche nyní nesoustředí spíše na studování zadávací dokumentace a podle všeho vymýšlí jiné varianty, než je férová soutěž, která nepreferuje žádnou technologii,“ doplnil Ťok.