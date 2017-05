Kapsch zvažuje nabídnout státu satelitní systém na výběr mýta | E15.cz

Správce mýtného systému v České republice, společnost Kapsch, zvažuje v připravovaném tendru na mýto nabídnout státu satelitní systém. Podle firmy, která mýto spravuje prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran, znevýhodňuje totiž požadavek ministerstva dopravy na rozšíření zpoplatněné sítě o 900 kilometrů silnic první třídy mikrovlnnou technologii. Postavit v regionech stovky nových mýtných bran by totiž kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení bylo velmi komplikované.

"Pro mikrovlnnou technologii je to velice obtížně realizovatelné a zároveň pro satelit ohromně ekonomicky náročné, protože bude muset vystavět celý systém na zelené louce. To vše za situace, kdy ani satelit nepřinese státu žádný ekonomický profit navíc proti stávajícímu stavu," řekl obchodní ředitel Kapsch ČR Karel Černý.

Velká část mikrovlnného systému mýtných bran, která je majetkem státu, by tak zůstala zřejmě nevyužita. Účetní hodnota systému včetně mýtných bran a palubních jednotek, které jsou nově majetkem státu, je zhruba šest miliard korun.

Rozšíření sítě zpoplatněných komunikací je v souladu s nařízením vlády, reagoval mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. V současnosti úřad dokončuje zadávací dokumentaci budoucí soutěže s tím, že vypsaná bude v červnu. Ministerstvo všechny parametry tendru oznámí před jejím vyhlášením.

Německé mýtné se už nebude vyšetřovat. Berlín narovnal pravidla

Na riziko nevyužití majetku státu upozorňuje ministerstvo dopravy ve své zprávě i mýtný poradce, společnost Deloitte. Nevyužité části systému bude potřeba nákladně demontovat. "Je potřeba upozornit, že s ohledem na zákonný požadavek rovného přístupu k účastníkům zadávacího řízení a zákazu jejich diskriminace není možné tyto náklady přenést na vybraného dodavatele SEM (systému elektronického mýta)," uvedla společnost.

Rozšíření zpoplatněné sítě vychází z loňského požadavku vlády, který ministerstvu nařídil připravit technologicky neutrální soutěž na další provoz systému s tím, že se počet zpoplatněných silnic má ze současných 230 kilometrů rozšířit v rozmezí 850 až 3000 kilometrů. Samotná poradenská společnost Deloitte přitom úřadu navrhovala rozšíření o zhruba 470 kilometrů.

Novou soutěž má ministerstvo dopravy připravit do poloviny letošního roku, dá se očekávat, že nakonec soutěž vypíše o něco dříve. Mezi nejznámější konkurenty Kapche zajímající se o správu mýta, je slovenský výběrčí SkyToll, který dlouhodobě prosazuje právě satelitní technologii, kterou využívá na Slovensku. Podle ministerstva by se ale do soutěže mohlo přihlásit pět až sedm uchazečů.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun, za loňský rok 9,89 miliardy korun.

Jednotný celostátní mikrovlnný systém podobně jako v Česku funguje v pásu zemí od Itálie, přes Rakousko, Polsko a Bělorusko. Naopak satelitní systém využívají Německo, Slovenko, Maďarsko a částečně Belgie, která jej kombinuje s mikrovlnou variantou.