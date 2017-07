Kartel evropských automobilek bude mít nejspíš dohru, hrozí desetitisíce žalob | E15.cz

Šéf Federace spotřebitelských organizací Německa Müller varoval, že by se majitelé aut mohli chtít domoci kompenzací kvůli tomu, že za auta “možná zaplatili příliš vysoké ceny”. Přední zastánce německých spotřebitelů to řekl v rozhovoru pro německý Süddeutsche Zeitung. Ceny komponentů do těchto aut byly patrně součástí tajných dohod automobilek.

Skandálu s údajnými kartelovými dohodami se “chytila” také česká eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Jourová. Ta pro deník E15 uvedla, že záležitost bude řešit, když se ukáže že byli poškozeni spotřebitelé.

“Pokud uvidím, že došlo i k poškození práv spotřebitelů, tak to bude moje povinnost. Ale zatím čekám, kam až se to vyvine,” řekla Jourová. Kartelové dohody, ze kterých jsou podezřelé německé automobilky, řeší Evropská komise od víkendu.

Podle Jourové by v takovém případě mohla být na místě kolektivní žaloba, kterou se eurokomisařka snaží zavést pro všechny členské státy. “Samozřejmě. Protože já chci prosadit kolektivní žalobu. To znamená možnost, aby se lidé spojili a šli společně k soudu kvůli všem takovým případům,” dodala.

Eurokomisařka řešila už takzvanou aféru dieselgate, která se týká zhruba 11 milionů naftových aut koncernu Volkswagen, do nichž firma instalovala software umožňující manipulovat s testy emisí. Nejnovější aféra s kartelovými dohodami podle ní poškodila automobilový průmysl stejně jako dieselgate.

“Je to tvrdá lekce pro automobilový průmysl v Evropě, který potřebuje být silný a který potřebuje mít důvěru spotřebitelů,” řekla Jourová.

Skandál předních německých automobilek odhalil v pátek týdeník Der Spiegel. Automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche se podle něj zřejmě domlouvaly na koordinovaném přístupu k dodavatelům a cenách řady dodávaných komponentů, včetně systémů kontroly emisí u naftových vozů. Týdeník se odvolával na dopis zaslaný orgánům pro dohled nad hospodářskou soutěží.

Společnost BMW podle webu americké televize NBC obvinění odmítla. Ostatní automobilky je nechtěly komentovat.