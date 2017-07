Kolem Uberu se točí investoři, zájem o podíl má japonská SoftBank | E15.cz

Japonská technologická společnost SoftBank Group usiluje o získání podílu v americkém provozovateli alternativní taxislužby Uber Technologies. Informoval o tom dnes list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Společnost SoftBank již dříve investovala do tří asijských konkurentů Uberu, a to do japonské firmy GrabTaxi Holdings, indické Ola a čínské Didi Chuxing Technology.

Celková hodnota Uberu podle médií dosahuje až 69 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč). Zdroje listu The Wall Street Journal uvedly, že SoftBank chce získat podíl v hodnotě několika miliard dolarů.

Uber svou službu poskytuje v mnoha zemích světa a mnohde se dostal do sporu s místními samosprávami. Za nekalou konkurenci ho považují také taxikáři v České republice.