Konec sociálního dumpingu i dálničních známek. Evropská komise převrací kamionovou dopravu | E15.cz

Evropská komise předložila návrhy na zpřísnění opatření proti mzdovému dumpingu v sektoru kamionové dopravy nebo na zavedení celoevropských pravidel pro mýtné systémy. Mýtné by se podle návrhu vybíralo na základě ujetých kilometrů a země, které mýto zavedly nebo zavedou, ho budou muset evidovat elektronicky. Odzvonilo by tak například dnešním paušálním dálničním známkám. Společná pravidla by měla platit od roku 2024.