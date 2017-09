Krachující Air Berlin hledá investory. Dál ale ruší dálkové lety | E15.cz

Letecká společnost Air Berlin ruší další dálkové lety, tentokrát z Düsseldorfu do karibské oblasti. Firma v insolvenci tak podle svého dnešního prohlášení v období, kdy shání investory, redukuje svou dálkovou letku a snižuje náklady.

Lety do Mexika, na Kubu, do Dominikánské republiky a na Antily skončí k 25. září. Společnost, která minulý měsíc oznámila insolvenci, se udržuje v chodu díky vládnímu překlenovacímu úvěru ve výši 150 milionů eur (3,9 miliardy korun).

Mezi zájemci o převzetí druhé největší německé aerolinky je i největší německý letecký dopravce Lufthansa, považovaný za favorita soutěže. Uchazeči o Air Berlin musejí předložit nabídky do 15. září, rozhodnuto bude o šest dní později. Německý investor Hans Rudolf Wöhrl za aerolinku nabídl 500 milionů eur (13 miliard korun).

Společnost Air Berlin dnes také uvedla, že zruší lety z Berlína do Los Angeles a San Franciska a z Düsseldorfu do Bostonu už od 25. září, namísto původně plánovaného 1. října.

Již minulý týden oznámila, že k 25. září ruší lety z Berlína do New Yorku a Miami a z Düsseldorfu do Orlanda.