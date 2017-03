Kraje chtějí více peněz na mzdy řidičů autobusů. Slíbil nám je Sobotka, tvrdí

Po dnešním jednání rady asociace to novinářům řekla její předsedkyně a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). Hejtmani o tom podle ní ještě chtějí s vládou jednat a věří tomu, že kabinet se s tímto požadavkem vypořádá v nejbližší době. Vyjádření vlády ČTK zjišťuje.

"Kraje požadují finanční prostředky na navýšení mezd řidičů, a je nám jedno, jakou formou," prohlásila Vildumetzová. Podle ní to může být buď účelová dotace do krajských rozpočtů, nebo prostřednictvím programu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic 2. a 3. tříd.

Uvedla to v souvislosti s rozhodnutím dopravních odborů o stávce především ve čtyřech krajích, kde je situace nejproblematičtější. Jsou jimi Vysočina a Ústecký, Pardubický a Jihomoravský kraj.

Hejtmanka připomněla, že peníze v lednu přislíbil vyčlenit pro kraje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Vláda však o měsíc později odmítla kompromisní návrh krajů, aby navýšila o jednu na čtyři miliardy korun finance na opravy krajských komunikací, čímž by se krajům kompenzovaly náklady vzniklé navýšením mezd. Právě tyto peníze na opravy chtěly kraje podle Vildumetzové převést částečně na mzdy.

Vildumetzová řekla, že ministr dopravy Dan Ťok chtěl se souhlasem ministra financí Andreje Babiše (oba ANO) na mzdy uvolnit z rozpočtové rezervy 1,5 miliardy korun. "Proto je pro nás nepochopitelné, že vláda tento materiál neschválila a na opravy silnic uvolnila pouze tři miliardy korun.

Kvůli mzdám vyhlásil také Odborový svaz dopravy stávku:

Odborový svaz dopravy vyhlásil, že připravuje stávku autobusů. Důvodem je, že některé kraje důesledně neřeší mzdy řidičů.

Hejtmanka připustila, že kraje mají z vlastních zdrojů vyčleněny příspěvky dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost v regionech; chtějí si ale dodatky ke smlouvám pojistit, že peníze půjdou na mzdy. "Skoro všechny kraje jsou před podpisy těch jednotlivých dodatků," uvedla. Tyto dodatky musejí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, aby nemohly být napadeny neúspěšnými žadateli o zajištění veřejné dopravy v regionech, poznamenala.

Vildumetzová také uvedla, že ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, kterým se mají od července zvýšit mzdy nejhůře placeným sociálním či kulturním pracovníkům o pět a devět procent. Hejtmani mají za to, že i toto navýšení, které by mělo podle krajů představovat náklady 1,64 miliardy korun, by vláda měla krajům proplatit, dodala hejtmanka.