Kvůli dieselgate předčasně zemře až 1200 lidí, Češi jsou mezi nejčastějšími oběťmi

Emise produkované v letech 2008 až 2015 upravenými vozy Volkswagenu prodanými v Německu způsobí v Evropě 1200 předčasných úmrtí, přičemž mezi nejvíce zasaženými zeměmi budou Německo, Polsko, Francie a Česká republika. Vyplývá to ze studie Massachusettského technologického institutu v USA. Studie v pátek vyšla v časopisu Environmental Research Letters a cituje z ní agentura AFP.

Podle vědců by 2,6 milionu vozů ze skupiny Volkswagen, tedy vozů značek VW, Audi, Škoda a Seat, prodaných v Německu v letech 2008 až 2015 mohlo zavinit v České republice až 72 předčasných úmrtí. Ve Francii by mělo být předčasně ohroženo až 84 životů, 160 v Polsku a až 500 v Německu. Vyšší emise těchto vozů mohou zkrátit 1200 lidem život až o deset let.

"Znečištění ovzduší velmi přesahuje hranice států," uvedl spoluautor studie Steven Barrett. "(Znečištění) se nestará o politické hranice; jde prostě za hranice. Takže auto v Německu může mít snadno významný dopad na sousední země, zvláště v hustě osídlených oblastech, jako je evropský kontinent."

Stejná skupina vědců se před časem zaměřila na dopady škodlivých emisí z 482 tisíc upravených aut automobilky prodaných v USA. Zde vyčíslila počet možných předčasných úmrtí v důsledku "dieselgate" na 60.

Firma Volkswagen tvrdila, že její vozy vyhovují standardům ochrany životního prostředí. Ve skutečnosti ale produkovaly až čtyřikrát více oxidů dusíku a dalších látek, než povolují evropské standardy.

Společnost v září 2015 přiznala, že do 11 milionů naftových vozů instalovala software, který falšoval výsledky měření produkovaných emisí. Skandál ji těžce poškodil a v září 2015 vedl k rezignaci generálního ředitele Martina Winterkorna. Klesat začal i prodej dieselových vozů jiných značek.

Výzkumníci vycházeli ve svých odhadech předčasných úmrtí z metody podobné té, kterou použili při výpočtu dopadu na zdraví v USA. Jejich analýza vychází částečně z měření emisí, které provedl u vozů Volkswagenu německý spolkový úřad pro automobilovou dopravu. Zároveň využili historické údaje o chování řidičů v Německu, aby odhadli počet kilometrů, které ročně ujedou a kam nejčastěji jezdí. Z toho vygenerovali mapu nadměrných emisí v Německu.

Tuto mapu pak zapracovali do simulace atmosféry, aby vymodelovali, kam emise oxidů dusíku cestovaly vzhledem k převládajícím větrům, teplotě a srážkám a kde se dostaly do vzájemné reakce s dalšími sloučeninami a vytvořily jemné částice a ozon. To pak zkombinovali s hustotou osídlení, odhadli délku vystavení obyvatel v zemích EU škodlivým emisím aut v Německu a určili vliv na zdraví a předčasné úmrtí v souvislosti s délkou vystavení těmto emisím a zdravotním rizikům.