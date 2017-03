Letecká společnost Alitalia se potácí v problémech, oseká výrazně mzdy

Italská letecká společnost Alitalia chce v rámci restrukturalizace propustit 16 procent zaměstnanců a snížit mzdy až o třetinu. Odbory kvůli plánu hrozí 24hodinovou stávkou, která by se měla uskutečnit 5. dubna. Nový podnikatelský plán, který aerolinky tento týden představily, zahrnuje propuštění 2037 zaměstnanců pozemního personálu a snížení mezd dalším zaměstnancům. Podnik má celkem 12,500 zaměstnanců.

Nový plán má pomoci Alitalii v konkurenci s nízkonákladovými aerolinkami a v návratu k zisku. Součástí plánu je do tří let snížit náklady o jednu miliardu eur (27 miliard korun) a zavést služby podobné těm, jaké nabízejí nízkonákladové společnosti.

Mzdy zaměstnanců palubního personálu se mají snížit o 32 procent, zatímco mzdy pilotů mají klesnout o 22 až 28 procent, uvedly odbory. Ty se také obávají, že propouštění by mohlo být rozšířeno i na letecký personál. Aerolinky se teď snaží pro svůj plán získat souhlas odborů, těm se však plán nelíbí a považují ho jen za snahu snížit náklady a nikoliv za způsob, jak aerolinky znovu postavit na nohy.

Alitalia byla za 70 let své existence v zisku jen několikrát. Navzdory několikareorganizacím a finančním injekcím firma nyní ztrácí nejméně půl milionu eur denně a v příštích týdnech by se mohla ocitnout bez hotovosti, pokud se akcionáři nedohodnou, že do firmy napumpují více peněz, řekl agentuře Reuters jeden ze zdrojů.

V Alitalii vlastní 49procentní podíl aerolinky Etihad Airways ze Spojených arabských emirátů. Dalšími akcionáři jsou banky Intesa Sanpaolo a UniCredit. Společnost se podle nejnovějšího podnikatelského plánu chce vrátit k zisku do konce roku 2019.

Aerolinky Etihad při koupi podílu v Alitalii v roce 2014 slíbily, že vrátí Alitalii k zisku do roku 2017 za pomoci snížení nákladů, přeměny Říma na mezinárodní letecké centrum a expanze lukrativních dálkových letů.

Oživení se však nezdařilo kvůli silné konkurenci nízkonákladových aerolinek a vysokorychlostního železničního spojení. Poptávku po letecké přepravě také snížily teroristické útoky v Evropě.