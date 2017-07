Letiště Praha míří k rekordu, v pololetí přibyla pětina cestujících | E15.cz

Letošní rok je pro Letiště Praha co do počtu cestujících zcela výjimečný. Za pololetí prošlo branami terminálů 6,76 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst přes dvacet procent. V absolutních číslech letišti přibylo téměř 1,2 milionu cestujících.

Podobný trend přitom pokračuje i o prázdninách. „Důvodem je nárůst nabízené kapacity leteckých dopravců meziročně o 14 procent a zároveň vyšší obsazenost letů, než jaké dopravci přes letní měsíce v minulosti dosahovali,“ uvedl šéf letiště Václav Řehoř. Obsazenost letadel na Ruzyni nyní činí v průměru 80 procent. Pokud trend vydrží i po zbytek roku, bude letiště na Silvestra útočit na metu 15 milionů cestujících. Loni odbavilo 13 milionů lidí.

V letošním pololetí byl tradičně největší zájem o přímé linky do evropských destinací, kam směřovalo bezmála 90 procent cestujících. Roste ale poptávka i po linkách mimo Evropu, například u Afriky jde o meziroční nárůst o 81 procent, což může být dáno návratem turistů do Egypta. Téměř sedmdesátiprocentní nárůst si připsaly spoje na Dálný východ; jde především i linky ČSA a Korean do Soulu a čínských společností do Číny.

Ovšem dlouhodobě nejoblíbenější destinací na letech z Prahy je Velká Británie. Poptávku potvrzuje i nejnovější oznámení British Airways, které v říjnu zavedou novou linku mezi Prahou a londýnským letištěm City. Z Prahy se tak bude létat na všech šest londýnských letišť. Pokud jde o jednotlivá města, nejvíce cestujících létalo v pololetí mezi Prahou a Moskvou, která tak vytlačila z prvního místa Paříž.

Pro srovnání, vídeňské letiště odbavilo za pololetí 11,2 milionu pasažérů při sedmiprocentním meziročním růstu. I Vídeň táhne vzhůru obnovená poptávka po letech do východní Evropy, především Ruska.

Letiště Praha funguje již 80 let: