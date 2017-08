Letitá kauza dálnice D3 možná spěje ke konci. Stát majitelům pozemků nabídl odškodné | E15.cz

Kauza letité uzavírky dálnice D3 u Tábora má po dlouhé době šanci pohnout se kupředu. Ředitelství silnic a dálnic po sérii soudních sporů poprvé nabídlo finanční odškodnění majitelům přilehlých pozemků a prodejny motocyklů, kteří řadu let usilují o zachování původního sjezdu z dálnice ke svým pozemkům.

Podle informací deníku E15 je to celkově zhruba sedmnáct milionů korun pro čtyři subjekty. ŘSD ovšem svůj krok nekomentuje.

„Naším cílem je dobudování chybějící části dálnice, zbytek nechť případně rozhodne soud,“ uvedl mluvčí ředitelství Jan Rýdl. Majitelé pozemků nyní návrh silničářů zvažují, mimo jiné si nechávají k cenové nabídce zpracovat vlastní posudky.

„Ve hře jsou různé možnosti, stále ovšem upřednostňujeme dopravní napojení z dálnice,“ řekl jednatel jedné z dotčených společností Taartrade Pavel Hrubeš. Jeho firma uvažuje například o zřízení občerstvení.

Spory se vlečou od roku 2004, kdy se ukázalo, že ŘSD při proměně obchvatu Tábora v dálnici s původním sjezdem nepočítá. Majitelé motocentra Petr a Pavel Bratránkovi pak uspěli u soudů včetně Nejvyššího správního a zablokovali stavební povolení na dotčený úsek dálnice.

Jejich hlavním argumentem je skutečnost, že stavby na pozemcích jsou zkolaudovány jako trvalé, nikoli dočasné. Podle soudních verdiktů tak musí ŘSD nabídnout řešení, a to v první řadě dopravní, popřípadě finanční. Silničáři přitom zřízení sjezdu nepřipouštějí, odvolávají se mimo jiné na technické normy. Usilovali proto o obnovení příjezdové cesty k areálu odzadu od Tábora, což se mimo jiné setkalo s odporem obyvatel čtvrti Měšice a řešení odmítli i majitelé.

Na řadu proto přišla finanční nabídka. Další vývoj bude klíčový pro stavebně-povolovací řízení, které je nyní na ministerstvu dopravy přerušeno. Rozhodnout by se podle informací deníku E15 mohlo na začátku září. Scénářů je přitom hned několik.

Pokud majitelé nabídku nepřijmou, věc se zřejmě vrátí k soudu. Ministerští úředníci také mohou přijmout argumentaci silničářů, že udělali vše pro vyřešení kauzy, a splnili tak podmínku soudu. Tím se znovu spustí stavební řízení. Pokud by bylo povolení vydáno rychle, ŘSD by podle Rýdla dokázalo odstranit uzavírku ještě do konce roku.