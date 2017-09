Letouny značky Cessna křižují oblohu už 90 let. Létají v tundře i vyprahlých pouštích | E15.cz

Na zeměkouli snad neexistuje letiště, kde by se alespoň jednou neobjevila cessna. Za 90 let, které dnes uplynuly od založení firmy Cessna-Roos Aircraft, jež už po pár měsících vypustila z názvu jméno druhého společníka Victor Roose, opustilo brány americké letecké továrny přes 200 tisíc strojů. Většinu z nich tvořily a tvoří vrtulová letadla pro několik pasažérů, už od konce 60. let ale nabývají na důležitosti malé proudové dopravní stroje.