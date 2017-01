Lítačka je z pravěku. Německo chce zavést jednotnou e-kartu pro celou zemi

Jediná elektronická čipová karta pro 370 různých podniků městské hromadné dopravy? To chtějí nejpozději v roce 2019 zavést v Německu. S kartou by pak bylo možné bez problémů jezdit v Berlíně, Hamburku, Kolíně či Mnichově. Vedle toho vypadá pražská Lítačka či brněnská šalinkarta jako produkty z pravěku. Německá karta by pak navíc po celé zemi sloužila na pronájem aut a placení parkování.