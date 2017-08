Krachující Air Berlin: Rakouskou divizi chce Lufthansa | E15.cz

Lufthansa by tak mohla lépe konkurovat nízkonákladovému irskému Ryanairu, především na linkách z Německa do Španělska. Agentuře Reuters to dve středu sdělily informované zdroje.

Německý národní dopravce by nejraději převzal celý Air Berlin a má k tomu podporu německé vlády. Není ale jisté, zda k transakci dojde, protože by koupí druhé největší německé letecké společnosti získal na příklad téměř monopol na německé vnitrostátní lety.

Kromě Lufthansy projevil zájem o Air Berlin rovněž právě Ryanair a podle některých zdrojů Reuters i letecká společnost Condor, která patří německé cestovní kanceláři Thomas Cook. Není zatím jasné, o jaké části Air Berlin se Condor zajímá. Má se také za to, že o převzetí částí Air Berlin uvažuje i britský EasyJet, uvedla agentura Reuters.

Air Berlin prodal svou rakouskou divizi Niki za 300 milionů eur (8,1 miliardy Kč) loni v červnu svému majoritnímu akcionáři Etihad Airways v rámci restrukturalizačního plánu. Obchod ale nebyl dokončen.

Nízkonákladovou rakouskou leteckou společnost Niki založil v roce 2003 bývalý závodník Formule 1 Niki Lauda. Aerolinky Air Berlin koupily 24 procent akcií Niki v roce 2004, v roce 2010 svůj podíl navýšily na 49,9 procenta.

Niki provozuje především dovolenkové lety do destinací jako jsou Kanárské ostrovy, severní Afrika a Turecko. Lauda, který má licenci na řízení komerčních letadel, rovněž příležitostně sám svá letadla pilotuje.