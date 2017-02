Ministerstvo pro místní rozvoj dá na opravy silnic 10 miliard

"Nová výzva umožní podpořit časově náročné projekty novostaveb, především obchvatů měst a obcí na dopravně zatížených silnicích druhé třídy," uvedla k nové výzvě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. "Bude pokračovat podpora rekonstrukcí a modernizací zvyšujících bezpečnost dopravy a kapacitu provozu na krajských silnicích," dodala.



Podpora je určena pro kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji. Maximální výše výdajů na jeden projekt není omezena, minimální je pět milionů Kč. Nejzazší termín dokončení projektů je 30. června 2023.



Podle předsedkyně Asociace krajů ČR Jany Vildumetzové ale není možné tímto dotačním programem nahradit peníze na opravy krajských silnic, které by kraje rády dostaly od vlády. "Tento program se týká modernizace silnic druhých a třetích tříd, které navazují na hlavní tahy. Nejde v něm tedy o běžné opravy silnic, ale o jejich rozšíření nebo stavby nových úseků," řekla ČTK.



Ale i nově vypsaný program vznikl podle Vildumetzové na podnět krajů. Původní program byl jen do roku 2018 a měl i další kritéria, která nebyla nezbytná. "Jde přitom o stavby, jejichž příprava trvá i několik let, proto vítáme, že dokončení projektů bylo posunuta až na rok 2023," doplnila Vildumetzová.



Loni kraje na opravy silnic dostaly od státu tři miliardy korun, v roce 2015 to bylo 4,4 miliardy. Premiér Bohuslav Sobotka v minulosti uvedl, že letos by měl stát krajům poskytnout stejně jako loni, tedy tři miliardy. Ministr dopravy Dan Ťok původně avizoval, že stát dá krajům dvě miliardy. Kraje ale uvedly, že budou chtít, aby letošní částka byla minimálně stejná jako loni.



Nyní se hovoří o čtyřech miliardách korun, které by šly na opravy silnic druhých a třetích tříd pro kraje z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a vládní rezervy. Ministři nejsou ohledně poskytnutí peněz ale jednotní a věcí se budou zabývat v pondělí.