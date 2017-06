Mosty na Vltavě povyrostou. Vejdou se pod ně větší lodě | E15.cz

Vltavská vodní cesta od Prahy k soutoku s Labem projde v příštích třech letech velkou modernizací. Ředitelství vodních cest (ŘVC) uspělo s projektem u Evropské komise, která minulý týden schválila jeho financování z nového evropského zdroje Connecting Europe Facility (CEF). Celkové náklady odhaduje investor na 1,3 miliardy korun, z toho CEF dodá 85 procent.

Cílem je upravit cestu tak, aby do Prahy mohly doplout i velké hotelové a nákladní lodě, které dnes při cestě z Německa mají většinou konečnou na Labi nebo do Čech vůbec nejezdí. Ředitelství vodních cest proto plánuje upravit osm mostů a jednu lávku pro pěší tak, aby podjezdná výška vzrostla z dnešních 4,5 metru na sedm metrů.

Jde hlavně o malé mosty na místních komunikacích, které vedou přes Vraňansko-hořínský plavební kanál. Některé mosty budou zvednuty, jiné se upraví na zdvihací. Přestavbu na automatické pohyblivé mosty volí ŘVC tam, kde nelze kvůli okolní zástavbě trvale zvednout celý most.

„Nyní běží stavební řízení, některé stavby bychom chtěli zahájit ještě letos,“ řekl deníku E15 zástupce šéfa ŘVC Jan Bukovský. Nejde přitom jen o mosty. Úpravou projdou i plavební komora Hořín a rejdy zdymadla na pražské Štvanici. Součástí akce je i prohrábka dna.

Podle Bukovského by tak v budoucnu mohly po řece plout i kontejnerové lodě. Nemusí prý přitom jít rovnou o námořní kontejnery, nýbrž o kontejnery s pražským komunálním odpadem. „Námořní kontejnery, to je hudba hodně vzdálené budoucnosti, protože záleží především na splavnění Labe u hranic. Ale o vyvážení odpadků z Prahy se poslední dobou hodně mluví,“ řekl deníku E15 šéf rejdařství EVD-sped. Lukáš Hradský. Odpad by mohl mířit například do elektrárny Mělník. „Zájem bychom o to měli, ale je to zatím jen na papíře,“ doplnil rejdař.

Pražské služby o svozu odpadů za pomoci lodí uvažují a považují jej za uskutečnitelný. O termínech ale zatím nemluví. „Je to jedna z mnoha úvah, se kterou v rámci strategického rozvoje pracujeme,“ uvedl mluvčí firmy Radim Mana. Společnost pracuje například i na projektu odpadové tramvaje.