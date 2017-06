Na D1 bez dálniční známky. Úsek před Prahou by mohl být trvale zdarma | E15.cz

Po části dálnice D1 před Prahou by řidiči v budoucnu mohli jezdit bez dálniční známky. Chce to prosadit primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Jízda po tomto úseku dálnice před metropolí je nyní bezplatná v souvislosti s rekonstrukcí ulice Přátelství. Jde však zatím o dočasné opatření.

Dolínek chce příští týden městské radě předložit návrh, aby Praha požádala ministerstvo dopravy o trvalé nezpoplatnění úseku dálnice mezi exitem 12 a Prahou.

"Vzniklá situace nám jednoznačně ukázala, že v případě zneplatnění uvedené části dálnice D1 se výrazně sníží dopravní zatížení nejen na ulicích Černokostelecká, Přátelství a Kutnohorská, ale i na všech přilehlých komunikacích nižších tříd," uvedl náměstek. Vychází ze žádostí dotčených městských částí.

Úsek mezi Modleticemi a Prahou už nyní zdarma je, a to v souvislosti s celkovou rekonstrukcí ulice Přátelství, která vede mezi Říčany a Uhříněvsí. Oprava by podle Dolínka mohla skončit letos v listopadu, původně měla trvat až do prosince. Ulice Přátelství je páteřní komunikací pro osobní automobily i nákladní dopravu, mířící na velké překladiště Metrans v Uhříněvsi.

Osobní a kamionová doprava v současnosti uzavřenou komunikaci objíždí právě po D1, kamiony mířící do překladiště pak pokračují dále přes Jižní spojku. Na nákladní dopravu si dlouhodobě stěžují obyvatelé Spořilova, Praha zvažuje nějakou variantu zákazu vjezdů kamionů do metropole.

Některé dálniční úseky kolem Prahy už zdarma jsou. Ministerstvo dopravy k tomuto kroku přistupuje obvykle u komunikací, které slouží jako obchvaty velkých měst. Vloni proto schválilo znepoplatnění úseků dálnic D6, D7, a D11.