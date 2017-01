Na D1 bude méně radarů, ŘSD zrušilo tendr na nové

"V průběhu výběrového řízení i během dodatečného dotazování uchazečů se ukázalo, že je potřeba výrazně zpřesnit technické požadavky," uvedl ke zrušení původního řízení mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Na nové podobě tendru už podle něj ŘSD pracuje a upravenou soutěž se chystá v nejbližší době vypsat.



Ministerstvo dopravy původně plánovalo umístit tři měřící zařízení na úseky mezi Psáři a Souticemi, Jihlavou a Velkým Beranovem a mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. K tomu měly nově přibýt další dva radary na některém z ostatních dopravních omezení v místech rekonstrukce brněnské dálnice.



Nyní tak není jasné, kam budou zařízení definitivně umístěna. Podle Rýdla by ale alespoň jedno z nich mělo být na dálnici poblíž Prahy. Vloni totiž ŘSD úsekové měření zahájilo nedaleko Brna v úseku mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, nyní proto chce měřit rychlost naopak blíže hlavnímu městu.

Právě toto zařízení, které vloni odhalilo 153 tisíc neukázněných řidičů, by se mělo letos objevit se začátkem jarní stavební sezóny na některém z opravovaných úseků. K němu by měl přibýt také systém, který doposud ŘSD používalo pouze jako informativní. Nově by ale i tento systém měl být uzpůsobený k tomu, aby mohl sloužit jako podklad pro udílení pokut.



V tendru pak ŘSD poptává dalších pět sad kamer pro úseková měření. Ty umí po projetí automobilu měřeným úsekem automaticky vypočítat rychlost vozidla a tyto informace předat policii a příslušným obcím s rozšířenou působností. Podle ministerstva mají být trvale umístěné jen v opravovaných úsecích, kde rychle jedoucí vozidla ohrožují stavební dělníky. Na úsecích bez omezení rychlosti úřad umisťování měřících zařízení neplánuje.