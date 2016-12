Na novém úseku D8 již jezdí auta. Pro jeho uzavření kvůli hrozbě sesuvu není důvod, zdůrazňuje Ťok

Poslední část dálnice D8 z Prahy do Německa se dnes otevřela, pro běžnou dopravu byl dvanáctikilometrový úsek zprovozněn před 16:45. Kvůli nestabilnímu podloží na trase v Českém středohoří je ale u prackovické estakády provoz sveden do jednoho pruhu, potížemi by se měla zabývat v pondělí vláda. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nevyloučil to, že by se nestabilní úsek mohl v budoucnu uzavřít úplně. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je ale dálnice bezpečná, nemá informace o tom, že by byl důvod dnes otevřený úsek zcela uzavřít. Slavnostního otevření se účastnila řada českých a německých politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, který v projevu kritizoval takzvané zelené aktivisty. Stavba 94 kilometrů dlouhé dálnice D8 trvala 32 let.

Otevření trasy přes České středohoří, která stála přes deset miliard korun, uleví okolním obcím. Komunikace I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem sloužila jako objížďka nedokončeného úseku dálnice. Druhá vedla z Lovosic přes obec Velemín do Teplic. Obě hodnotí policie jako velmi nebezpečné.

Že bude poslední úsek D8 přes České středohoří zprovozněn s omezením, oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek večer. Doporučila to Rada geotechnického monitoringu, v níž je kromě ŘSD a zhotovitelů zastoupena i Česká geologická služba a další odborníci na tuto problematiku.

Rada se rozhodla na základě výsledků měření z posledních hodin, které zaznamenaly lokální posuny v podloží pravého jízdního pásu prackovické estakády. V tomto režimu je provoz dálnice podle odborníků bezpečný a není důvod, aby ji řidiči nemohli využívat. V podobném režimu funguje ve světě řada dálnic v geologicky rizikových oblastech a není to důvod k nepodloženému strašení veřejnosti, uvedlo dnes ministerstvo dopravy v tiskové zprávě. Omezení se týká asi dvoukilometrového úseku nad Prackovicemi.

Ťok při otevření bezpečnost potvrdil. "To, co se stalo, je, že při stavebních pracech, konkrétně při injektáži, to podloží začalo někde hluboko ve 20 metrech nebo ve 14 metrech v druhé sondě vykazovat pohyb, takže my jsme ho začali sledovat," řekl ministr. Podobná věc se podle něj už jednou stala, když se dělaly odvodňovací stěny. Podloží se poté uklidnilo v řádu dní, týdnu, uvedl. Předpokládá, že je to stejná reakce a že se v blízké době provoz vrátí i na druhá most.

Podle ředitele ŘSD Jana Kroupy potrvá omezení několik týdnů. "Pokud budu na hraně nějaké nejistoty, tak si vyberu to, že to ještě nezprovozníme a budeme čekat, až budeme mít absolutní jistotu. U té druhé strany tu jistotu máme stejně jako na celém zbytku úseku, takže není důvod, proč bychom tam dopravu nepustili," vysvětlil Kroupa.

Zeman při otevření připomněl, že před 15 lety otevíral jako premiér šestnáctikilometrový úsek z Roudnice nad Labem do Lovosic a položil řečnickou otázku: Proč poslední úsek trval dalších 15 let? "Odpověď je velice prostá, ve vašem kraji řádili a dosud řádí takzvaní zelení aktivisté," řekl. Jsou to podle Zemana lidé, kteří podávali jednu žalobu za druhou a když to prohráli, tak se odvolávali.

"A díky těmto soudním komplikacím tito bojovníci za čistotu ovzduší strpěli, že kamiony na serpentinách přes středohoří čoudí desetkrát víc, než by čoudily na dálnici," podotkl prezident. Předseda ekologické organizace Děti Země Miroslav Patrik kritiku čekal, Zemanovy antiekologické postoje jsou dobře známy, řekl ČTK.

Slavnostního otevření se vedle Zemana účastnila řada českých a německých politiků. Za českou stranu například ministr financí Andrej Babiš (ANO) nebo ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Naopak chyběl premiér Sobotka. Za německou pak předseda saské vlády Stanislaw Tillich a saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig. Podle Tillicha je otevření posledního úseku dálnice D8 velkým dnem nejen pro obyvatele Saska, Česka, ale celého Německa. Dálnice D8 spojuje Prahu přes Ústí nad Labem s Drážďany a Berlínem. Je to druhá dálnice přes Česko do Německa.

Německá média se dnes pozastavovala nad délkou stavby dálnice D8 i problémy na ní. Podle agentury DPA je její stavba srovnatelná s budováním nového berlínského letiště, které ani po letech odkladů není kompletně hotové.